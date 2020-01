Si le PSG dispose d’une option d’achat pour s’offrir Mauro Icardi, le danger guette très sérieusement avec un autre club de Serie A.

Mauro Icardi se sent bien à Paris. Il l’a dit à plusieurs reprises et semble vouloir rester. Mais l’attaquant du PSG n’est pas seul… Sa compagne, qui est aussi son agent, aspire elle à ce que son compagne revienne en Italie, où vivent ses enfants.

La Juventus est là

Et dans ce dossier, la menace s’appelle Juventus Turin. L’Equipe et Tuttomercatoweb rapportent que le club de Cristiano Ronaldo est déterminé à faire une offre et à récupérer Mauro Icardi. Le PSG doit se méfier, rien n’est encore joué.