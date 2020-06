Si le PSG ne dépensera pas autant qu’à l’été 2017, le club pourrait s’autoriser une petite folie cet été. Et Leonardo a déjà le nom de sa cible.

Le temps de la folie des grandeurs est désormais loin pour le PSG. Et notamment cet été 2017, dans lequel Paris avait dépensé 400 millions d’euros pour Neymar et Mbappé. Le fairplay financier est passé par là et avec lui, la crise du Coronavirus. Suffisamment pour se serrer la ceinture, malgré les moyens importants des Qataris.

Une folie quand même ?

Après avoir dépensé 50 millions d’euros sur Mauro Icardi, le PSG se dirige vers un mercato au régime sec ? Possible que non… En effet, Leonardo travaille sur le recrutement d’un milieu de terrain de renom. Si Paul Pogba ou Miralem Pjanic semblent difficile à boucler, Sergej Milinkovic-Savic pourrait être Parisien dans les semaines à venir. Un transfert à 80 millions d’euros pour le PSG, un très gros investissement en cette période de crise.