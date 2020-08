Après avoir dépensé 50 millions d’euros pour le transfert de Mauro Icardi, le PSG ne semble pas en capacité de pouvoir faire des folies cet été.

En priorisant le transfert définitif de Mauro Icardi, le PSG a parfaitement lancé sa campagne de recrutement estival. Un chèque de 50 millions d’euros a ainsi permis à Paris de verrouiller l’avenir de l’Argentin et donc la succession d’Edinson Cavani, dont le contrat s’est terminé au 30 juin. Mais cet investissement n’est pas sans conséquence.

La crise touche aussi Paris

En effet, après avoir dépensé 50 millions d’euros, le PSG n’a plus vraiment de grande marge de manœuvre pour recruter. Même si les départs de gros salaires comme Cavani et bientôt Thiago Silva vont permettre de faire des économies, Leonardo ne pourrai faire de grandes dépenses cet été. La crise du Covid touche tout le monde, même Paris. S’il sera possible de faire quelques petites recrues, le PSG ne pourra pas se permettre des dossiers XXL, à plus de 50 millions d’euros.