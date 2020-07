Le PSG cherche activement un nouvel attaquant et pour Thomas Tuchel, un profil se dégage très nettement.

Le départ de Cavani, et celui à venir de Choupo-Moting, nécessite le recrutement d’un nouvel atout offensif. Et notamment un profil capable de jouer dans l’axe de l’attaque, pour doubler le poste de Mauro Icardi.

Tuchel veut Aubameyang

Si Leonardo scrute le marché et se tient prêt à toutes les éventualités (Lewandowski, Giroud, Ben Yedder), Thomas Tuchel, lui, a déjà une idée bien précise du joueur qu’il veut recruter. Dans son esprit, Pierre-Emerick Aubameyang est le garçon idéal. État d’esprit, expérience et efficacité : la gâchette d’Arsenal a tout. Une doublure de luxe à petit prix puisque le Gabonais n’a plus qu’un an de contrat.