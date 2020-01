S’il ne quittera pas le PSG cet hiver, Edinson Cavani pourrait dire au revoir à Paris l’été prochain et rejoindre la Premier League.

Les chances de voir Cavani partir en janvier sont très minces. Le PSG ne souhaite pas le voir partir de cette façon et le joueur ne trouve pas de clubs capables de payer un transfert (d’autant plus qu’il ne lui reste que 6 mois de contrat) plus son salaire XXL. En revanche, l’été prochain…

En route vers Liverpool ?

Et parmi les destinations qui s’offrent à lui, il y a clairement un nom qui résonne comme une évidence : Liverpool. Comme Diego Simeone à l’Atletico, Jurgen Klopp adore le profil de Cavani. Dans quelques mois, Liverpool devrait perdre Sadio Mané, priorité de Zinedine Zidane pour la saison prochaine. Avec un Cavani pour succéder à Mané, Liverpool serait servi. Et Klopp aussi !