Leonardo pourrait profiter de l’été pour s’offrir une toute nouvelle défense. Trois nouveaux joueurs sont attendus.

Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Thiago Silva. Trois titulaires du PSG sont en train de faire leurs valises. Et même s’ils n’étaient pas tous incontestables, notamment Meunier et Kurzawa, ce sont des départs importants pour le PSG, qui doit reconstruire une grosse partie de sa défense.

Trois recrues minimum

Leonardo prospecte activement le marché et scrute notamment en Serie A pour trouver deux latéraux, un à droite, l’autre à gauche. Mais il faudra aussi recruter dans l’axe pour compléter le duo avec Marquinhos. Trois recrues minimum pour une défense new-look qui devra vite se rôder pour trouver des automatismes et être opérationnelle.