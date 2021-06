Le recrutement de Leonardo pourrait avoir des conséquences sur un vestiaire qui semblait pourtant avoir trouvé un équilibre.

Avec Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, le PSG ajoute deux nouveaux talents à son écurie. Des renforts de classe mondiale, pour le plus grand bonheur des fans. Mais au cœur du vestiaire parisien, des dents commencent sérieusement à grincer.

Keylor Navas, l’incompréhension

Si la venue de Wijnaldum est un vrai plus, celle de Donnarumma pose question. Au poste de gardien de but, le PSG avait trouvé un as : Keylor Navas. Certes, il n’incarne pas l’avenir mais son aura, sa personnalité et ses performances font l’unanimité. En imposant Donnarumma, recruté grâce à un salaire en or, Leonardo plombe le vestiaire et l’équilibre trouvé. Pas sûr que Paris avait besoin de ça pour continuer à grandir.