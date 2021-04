A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé envisagerait de partir. Mais pour aller où ? Aucun club ne lui offre plus de garanties que le PSG.

A 22 ans, Kylian Mbappé envisage de partir du PSG. Champion du Monde, plusieurs fois champion de France et finaliste de la dernière Ligue des Champions, le Français rêve d’étranger. Mais en y regardant de plus près, partir pourrait clairement être une erreur.

Paris sur le toit de l’Europe

Pour la deuxième saison consécutive, le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. Et cette année, pas de Covid ou de tirage au sort heureux. Paris a sorti le Barça et le Bayern, avec la manière aux matchs aller. Entouré par Neymar, Mbappé est dans le projet le plus ambitieux du moment. Partir, pour aller où ? Aucun autre club n’offre autant de compétitivité sur le marché. S’il part, il pourrait s’en mordre les doigts.