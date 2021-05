Pour la saison prochaine, le PSG pourrait se doter d’un troisième défenseur axial et élever le niveau de concurrence.

Leonardo est déjà en action pour le mercato estival. Et avec Mauricio Pochettino, ils ont du pain sur la planche. Le PSG souhaite recruter un latéral gauche, un latéral droit et un milieu de terrain. Et Paris aimerait aussi secrètement trouver un défenseur axial de poids, qui manque aujourd’hui.

Un nouveau taulier

Depuis le départ de Thiago Silva, la paire Marquinhos – Kimpembe tient la baraque. Et si Paris affiche une sérénité défensive, Pochettino aimerait pouvoir s’appuyer sur un troisième jouer au poste. Pour installer un 3-5-2 ou pour sécuriser la rotation, le PSG pourrait donc s’offrir un nouveau profil en défense. Et arrêter le bricolage en réaxant Kehrer ou en faisant descendre Danilo Pereira.