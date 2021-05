S’il n’a pas encore rendu sa décision au sujet de son avenir, Kylian Mbappé semble vouloir attendre la fin de la saison de Ligue 1 pour le faire.

Tous les supporters du PSG attendent la décision de Kylian Mbappé avec la plus grande impatience. Tous espèrent qu’il prendra le même chemin que Neymar, qui a prolongé avec Paris jusqu’en 2025. Mais pour l’heure, le Français reste silencieux.

Après la 38e journée ?

Visiblement, le timing sera le suivant pour Kylian Mbappé : la star du PSG veut attendre la fin de la saison de Ligue 1 pour se prononcer et donner sa réponse à Paris. Concentré sur les derniers objectifs de la saison (et notamment la finale de la Coupe de France, ce mercredi, contre Monaco), le champion du monde priorise le collectif à son destin individuel. Plus que quelques jours à attendre, donc.