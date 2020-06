En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani n’aura même pas le droit à des adieux grandeurs natures…

Le plus grand buteur de toute l’histoire du PSG va s’en aller, par la plus petite des portes. Après une saison très compliquée, Edinson Cavani arrive en fin de contrat au 30 juin et n’a reçu aucune offre pour prolonger. Une triste issue pour El Matador, qui méritait clairement autre chose.

Plus aucun espoir

Avec la signature de Mauro Icardi, le PSG enterre définitivement les espoirs de voir Cavani prolonger à Paris. Son salaire trop important pèse et les Qataris choisissent de tourner la page, aussi exceptionnelle et historique soit-elle. Un sale départ pour le meilleur buteur du club qui aura marqué le PSG à jamais, sans avoir le droit à des adieux digne de ce nom.