Pour son mercato estival, le PSG concentre ses efforts sur la défense. Avec l’arrivée de deux joueurs de niveau XXL.

Après avoir constitué l’armada offensive la plus compétitive du monde (Neymar, Mbappé, Icardi, Kean, Di Maria), le PSG a mis le cap sur la défense. Leonardo s’applique à construire un mercato de haut-niveau avec la venue de deux latéraux XXL.

Hakimi et Hernandez

Soucieux de solidifier sa défense, Paris va mettre le paquet sur deux arrières latéraux. Ainsi, Achraf Hakimi et Théo Hernandez sont chassés par Leonardo. 60 millions d’euros pour le premier, pas loin de 50 pour le second. Plus de 100 millions d’euros pour pouvoir aligner un quatuor défensif de rêve la saison prochaine, avec Marquinhos – Kimpembe dans l’axe.