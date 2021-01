Kylian Mbappé pourrait accorder beaucoup d’importance à son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, dans la perspective d’une prolongation de contrat.

Si le PSG a changé d’entraîneur, c’est pour enclencher un nouveau projet. Et les dirigeants qataris ont également une arrière-pensée bien précise. Elle concerne Kylian Mbappé et Neymar. Doha sait que les deux stars peuvent être sensibles à l’arrivée d’un nouvel entraîneur dans la perspective de leur avenir.

Mbappé va vite être fixé

Si le dossier Neymar est en passe de se boucler, celui de Mbappé est plus complexe. Mais le Français pourrait accorder encore plus d’importance que le Brésilien à ce nouvel entraîneur. Mauricio Pochettino pourrait lui permettre de franchir un cap, et les premières mesures du technicien argentin vont en ce sens… Pochettino aurait demandé des entraînements spécifiques pour Mbappé afin d’améliorer sa finition devant le but. La méthode Pochettino et les premiers rendez-vous de 2021 pourraient être décisifs pour l’avenir de Mbappé. Si ça « match », il restera et prolongera.