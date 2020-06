Le PSG doit recruter un nouvel attaquant pour doubler le poste de Mauro Icardi. Et Leonardo va devoir dénicher un profil similaire à celui de Choupo-Moting.

En laissant filer Cavani et Choupo-Moting, le PSG voit son secteur offensif se déplumer. Clairement, Thomas Tuchel a besoin d’une recrue pour jouer les doublures de Mauro Icardi. Un profil capable d’évoluer dans l’axe comme à côté de l’Argentin.

Une mission pour Leonardo

Mais pour cette mission, confiée à Leonardo, le PSG n’a pas grand budget. L’enveloppe va être dédiée à la défense, qui a perdu trois hommes (Kurzawa, Meunier et Thiago Silva). Paris doit trouver un bon plan, pas cher et expérimenté. Un Choupo-Moting bis, avec l’état d’esprit en or du Camerounais. Pas simple…