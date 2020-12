Recrue impeccable du PSG au poste de gardien de but, Keylor Navas est indiscutable. Mais Leonardo ne serait pas contre un peu de concurrence dans les mois à venir…

Depuis l’arrivée des Qataris au PSG, le poste de gardien de but est une problématique. Mais avec la venue de Keylor Navas, Leonardo a réglé le problème. Le portier costaricien est une vraie trouvaille, un leader de premier plan si précieux.

Une concurrence plus forte ?

Mais à 34 ans, Keylor Navas n’est pas éternel. Et Leonardo, qui travaille sur plusieurs pistes au poste de gardien de but depuis plusieurs mois, songe à lui proposer une concurrence plus « solide » que celle proposée aujourd’hui par Sergio Rico. Gianluigi Donnarumma (Milan AC), André Onana (Ajax) ou encore Jan Oblak (Atletico) font partie de la short-list du PSG. Avec une préférence très nette pour Donnarumma, dont le contrat se termine en juin 2021…