Le PSG pourrait accepter une demande très spéciale de Kylian Mbappé.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre des préoccupations au PSG. Leonardo tente d’ouvrir des discussions pour que le Français prolonge son contrat et verrouille sa situation. Et le champion du monde pourrait avoir une demande très particulière…

Les JO dans la balance

En effet, Kylian Mbappé pourrait être convié à disputer les prochains Jeux Olympiques, pour lesquels il est qualifiable car âgé de moins de 23 ans. L’attaquant parisien a plusieurs fois indiqué qu’il souhaitait y prendre part. Son désir de tout gagner pourrait passer par là et le PSG, intelligemment, pour accepter de le libérer. En plus de l’Euro, Mbappé enchaînerait avec les JO. Gros programme et surtout gros passe-droit en prévision de la part du PSG…