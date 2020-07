Incapable de prolonger Kylian Mbappé, le PSG entre dans une phase de grande inquiétude. Explication.

Depuis plus d’un an, le PSG tente d’ouvrir des discussions avec Kylian Mbappé et ses représentants. Après une Coupe du Monde historique, l’attaquant parisien a pris une nouvelle dimension et Paris souhaite verrouiller son avenir. Sauf que les dirigeants parisiens se cassent les dents…

Mbappé fermé et déterminé

Kylian Mbappé comme ses représentants refusent de discuter de son avenir. Son contrat jusqu’en juin 2022 lui convient et il ne veut pas aborder le sujet d’un après. Fermé à l’idée de discuter d’un nouveau contrat, il est déterminé. Une situation de plus en plus préoccupante quand on sait que Zidane fait de lui sa grande priorité… Dans un an, il n’aura plus qu’un an de contrat et Paris sera dans l’obligation de le vendre.