Si le PSG se résigne à vendre Kylian Mbappé, ce sera au prix d’une transaction très avantageuse pour le club.

Leonardo continue son travail de sape pour tenter de trouver une ouverture dans le dossier Mbappé. Mais ce n’est pas simple, le Français étant en position de force, à bientôt un an de la fin de son contrat (juin 2022). La perspective de le voir partir l’été prochain existe bien et le PSG envisage toutes les options. Même celle de le vendre.

Un gros chèque et Vinicius ?

Deux clubs sont d’ores et déjà à l’affût pour Kylian Mbappé. Le Real et la Juve. Avec une avance certaine pour les Merengue, portés par un Zidane obsédé par l’idée de récupérer Mbappé. Mais impossible pour n’importe quel club au monde de dépenser plus de 250 millions d’euros dans un transfert. Pour contourner cela, Paris pourrait ainsi accepter une très grosse somme d’argent (150 millions d’euros, minimum), ainsi qu’un autre joueur dans la transaction. Du côté du Real, un garçon séduit grandement Leonardo : Vinicius Junior. Son alliance avec Neymar incarne l’avenir du Brésil et possiblement celui du PSG. A cette condition, Paris pourrait peut-être dire oui.