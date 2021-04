Le PSG et le Real Madrid ont un accord et ne peuvent donc chasser les joueurs de l’équipe d’en face. Mais pour Kylian Mbappé, ce pacte pourrait voler en éclat.

Pour la paix des ménages, les grands clubs ont pour habitude de passer des accords. Des « gentlemen’s agreement » qui permettent de pouvoir se mettre à l’abri des offensives des concurrents européens. Le PSG a notamment des accords avec le Real Madrid, notamment. Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez s’entendent bien et savent qu’il est interdit de chasser dans le camp adverse.

Mbappé, le dilemme

Mais cet accord de principe pourrait prochainement voler en éclat. Pour Kylian Mbappé, bien sûr. Le joueur n’a toujours pas prolongé avec le PSG et semble vouloir organiser son départ à l’été. Pour aller au Real Madrid, rejoindre Zidane et réaliser un rêve de plus. Pour cela, il faut que les Madrilènes passent à l’action. Sans l’accord du PSG ? Ce n’est pas impossible. Mais les conséquences pourraient être importantes. Paris pourrait alors se positionner sur Sergio Ramos ou Lucas Vazquez, en fin de contrat, que Madrid n’a pas encore prolongé…