Le PSG pourrait envisager la reconstruction d’un duo qui a fait un malheur sur la scène européenne il y a quelques années.

Avec Pablo Sarabia, le PSG a trouvé un super atout offensif. Une doublure parfaite pour les quatre fantastiques, capable d’évoluer un peu partout sur le front de l’attaque et d’être décisif dans les grands rendez-vous. Et Paris songe à reconstituer un duo dans lequel Sarabia est impliqué…

Ben Yedder pisté

Lorsqu’il évoluait au FC Séville, Pablo Sarabia a en effet évolué avec un joueur et ensemble, ils ont fait trembler la Liga comme l’Europe. Ce joueur n’est autre que Wissam Ben Yedder, éblouissant avec Monaco et pisté par le PSG. Ensemble, ils ont gagné l’Europa League et formaient un duo de choc. Les retrouver à Paris seraient un nouvel atout de poids.