Entre le PSG et Thomas Tuchel, il n’est pas impossible de voir l’histoire se terminer dans quelques mois. D’un commun accord ?

Ravi de prendre les rênes du PSG, Thomas Tuchel a vite compris que tout ne serait pas simple à Paris. Après les relations difficiles avec Antero Henrique, l’Allemand découvre Leonardo. Un autre style mais pas de miracle entre les deux hommes, a priori.

Tuchel vers le Bayern ?

Plus le temps passe et plus Tuchel songe à partir. D’autant plus qu’en Allemagne, le Bayern Munich lui ferait les yeux doux. Et il n’est pas impossible de voir Paris et Tuchel s’arranger pour mettre un terme à leur collaboration, en bonne intelligence. Le PSG ne paierait pas d’indemnité et Tuchel pourrait signer libre au Bayern. Tout le monde serait content…