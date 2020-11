Comme tous les joueurs de l’équipe de France, Kylian Mbappé pourrait sonder Didier Deschamps pour son avenir.

Mentor de bien des joueurs de l’équipe de France, Didier Deschamps est un entraîneur écouté et respecté par tous ceux qui ont gagné, sous ses ordres, le titre de champion du monde. Ils sont nombreux à le consulter quand il est question de leur avenir. Blaise Matuidi et Olivier Giroud lui ont demandé conseil, cet été, pour faire leur choix. Et il est fort possible que Kylian Mbappé en fasse de même.

Pas bon pour le PSG ?

Homme de base de l’équipe de France, Kylian Mbappé consultera à coup sûr Didier Deschamps pour son avenir. S’il est concentré sur l’Euro et la quête d’un nouveau sacre, le Parisien trouvera le temps d’échanger avec son sélectionneur sur le sujet. Pas forcément une bonne nouvelle pour le PSG… Deschamps n’est pas un grand fan de Paris et il lui ventera certainement les bienfaits d’une aventure à l’étranger. Notamment du côté de la Juventus Turin, où il a lui-même brillé avec Zinedine Zidane…