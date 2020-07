L’annulation surprise du Ballon d’Or pourrait avoir une influence sur l’avenir de Neymar au PSG. Explication.

En signant au PSG, Neymar a fait le choix de devenir n°1 et de sortir définitivement de l’ombre de Leo Messi. Son objectif : faire gagner un club qui n’a jamais remporté la Ligue des Champions et devenir le meilleur joueur du monde. Avec l’annulation du Ballon d’Or 2020, c’est un vrai coup porté au Brésilien.

Un vrai objectif pour Neymar

Engagé en Ligue des Champions et en pleine possession de ses moyens, Neymar voit s’envoler un vrai objectif. Et sans doute une motivation supplémentaire pour aller décrocher la Ligue des Champions. Sans Euro ni Jeux Olympiques, le Brésilien avait un boulevard pour emmener le PSG au bout et entrer dans l’Histoire. Clairement, cette saison plus que n’importe quelle autre, le leader de l’équipe victorieuse en Ligue des Champions aurait eu toutes les chances de soulever le Ballon d’Or. Sale coup pour Neymar et le PSG…