La cure d’austérité du PSG, couplée à une possible vente de Mbappé, pourrait offrir des moyens hors du commun à Leonardo dans un an.

A l’instar de l’été 2019, Leonardo dispose d’un budget limité cet été. Le patron du recrutement parisien l’a confié, Paris doit vendre avant de pouvoir penser à des nouveaux joueurs. Mais l’horizon pourrait être bien plus rose, financièrement, pour Paris.

Dans un an, tout sera différent

Si Paris se montre ultra prudent, c’est pour préparer l’avenir. Et notamment un été 2021 qui promet d’être musclé. Après deux années sans dépense, Paris sera en mesure de se montrer offensif. D’autant plus si les Qataris sont contraints de vendre un Kylian Mbappé, à un an de la fin de son contrat. Une vente qui dépensera forcément les 150 millions d’euros. Il faudra alors bâtir un recrutement aussi intelligent que dantesque. A l’instar de ce que Liverpool a fait grâce à la vente de Coutinho. Jürgen Klopp a bâti un collectif de rêve qui a soulevé la Ligue des Champions et la Premier League.