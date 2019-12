D’après les informations du Daily Mail, une légende du football espagnol oeuvrerait en coulisse pour le PSG.

Au PSG, beaucoup de choses se décident du côté de Doha. Les Qataris pilotent la stratégie du club et ceux qui ont accès aux oreilles des décideurs sont des privilégiés. Xavi, l’entraîneur d’Al Sadd, en fait partie…

Un personnage très écouté

D’après le Daily Mail, Xavi aurait en effet une influence importante sur les décideurs qataris et il prospecterait dans l’ombre pour la venue d’un entraîneur au PSG. Ce coach n’est autre que Pep Guardiola, son ancien mentor. Selon lui, c’est l’homme qu’il faut pour faire gagner le PSG en Ligue des Champions. Reste à savoir s’il obtiendra gain de cause et, surtout, si Guardiola acceptera le challenge…