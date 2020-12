Si le PSG ne souhaitait pas initialement vendre Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens commencent à comprendre les intentions du Français. Les deux parties pourraient donc trouver un accord pour l’été à venir.

Depuis que le PSG essaye d’ouvrir des discussions pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le Français repousse gentiment les avances parisiennes. Et petit à petit, Paris commence à se rendre à l’évidence : Mbappé veut partir et relever un défi à l’étranger.

Un prix de vente à définir

A six mois d’un mercato estival qui promet d’être très chaud, le PSG et Kylian Mbappé pourraient s’entendre. Ensemble, ils pourraient s’accorder un prix à partir duquel Paris accepterait de laisser partir son champion du monde. Avec un an de contrat, le PSG ne pourra pas être trop gourmand. Mais en dessous de 150 millions d’euros, c’est difficile à envisager pour les Qataris. Mais mieux vaut vendre à 150 millions l’été prochain que zéro un an après…