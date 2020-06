Le PSG pourrait s’offrir un 5e crack cet été et ajouter encore une pointe de talent à son quatuor de rêve la saison prochaine.

Avec Icardi, Neymar, Mbappé et Di Maria, le PSG a découvert la magie et l’efficacité des « 4 fantastiques ». Un quatuor de feu qui a fait le bonheur des Parisiens ces derniers mois et que l’on va revoir la saison prochaine puisqu’Icardi a été transféré définitivement. Mais Leonardo pourrait ajouter un 5e homme à cette jolie bande…

Milinkovic-Savic en ligne de mire

Pour compléter encore l’armada offensive du PSG, Leonardo souhaite faire venir Sergej Milinkovic-Savic. Dans une position plus reculée, le Serbe pourrait être le complément parfait à Marco Verratti et le 5fantastique du PSG la saison prochaine. Un artiste de plus pour faire lever les foules du Parc des Princes…