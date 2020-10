Avec un contrat qui se termine à l’issu de la saison, Thomas Tuchel sait que le PSG ne lui proposera pas de rester.

Depuis Carlo Ancelotti, le PSG attendait un « grand coach ». Et en choisissant Thomas Tuchel, Paris espérait trouver la perle rare. Après une expérience réussie avec le Borussia Dortmund, l’Allemand a relevé le défi. Et avec Neymar et Mbappé, Tuchel a été jusqu’en finale de la Ligue des Champions, là où le PSG n’a jamais été de son histoire.

Tuchel ne restera pas

Mais pour Thomas Tuchel, l’aventure parisienne a du plomb dans l’aile. Notamment parce qu’avec Leonardo, le courant ne passe pas. Les deux hommes peinent à trouver un terrain d’entente, chacun joue sa partition. Et avec un contrat qui se termine en juin 2021, ça sent la fin de partie pour Tuchel. Certains médias indiquent même que l’Allemand a déjà des contacts pour rebondir…