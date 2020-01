Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel pourrait quitter le club à la fin de la saison, d’un commun accord.

Le PSG et Thomas Tuchel sont liés pour encore un an et demi. Mais en fonction des prestations parisiennes en Ligue des Champions, le duo pourrait modifier ses plans.

Tuchel courtisé par le Bayern

En effet, Thomas Tuchel n’est pas certain de continuer avec le PSG la saison prochaine. D’abord parce que sa mission à Paris n’est pas simple et qu’il doit composer avec Leonardo, qui ne l’a pas choisi. Mais aussi et surtout parce que le Bayern Munich le courtise… La perspective de retourner en Allemagne et de réalise son rêve bavarois le séduit. Il faudrait alors trouver un accord avec Paris pour partir en juin. Ce qui semble possible, puisque Leonardo cherche déjà un nouveau coach.