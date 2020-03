Courtisé par le Bayern Munich, Thomas Tuchel semble être une piste chaude pour l’écurie bavaroise.

Thomas Tuchel a encore un an de contrat avec le PSG. Mais le technicien allemand n’est pas certain d’aller au bout de son bail. En effet, depuis plusieurs mois, il est courtisé par le Bayern Munich. Et le club bavarois a de quoi faire rêver Tuchel…

Lassé par le PSG ?

Un retour en Allemagne, dans le plus grand club de Bundesliga, avec des moyens pour briller en Ligue des Champions : Thomas Tuchel pourrait se laisser séduire par ce challenge. D’autant plus que, de son côté, le PSG aspire à changer d’entraîneur. Leonardo aimerait mettre un technicien de son choix, Tuchel n’est pas le sien. Clairement, si le Bayern Munich est aussi motivé qu’à l’hiver, Tuchel n’hésitera pas deux fois à dire oui. Et Paris ne le retiendra pas.