Avec Thomas Meunier, le PSG adopte une drôle de stratégie. Et pourrait en payer le prix.

Après avoir entamé des discussions sous l’ère d’Antero Henrique, le PSG poursuit avec Leonardo. Mais le dossier Thomas Meunier n’avance pas d’un pouce. Sans que l’on sache vraiment pourquoi… Le joueur arrive pourtant en fin de contrat à l’issue de la saison.

Il est libre !

Libre, Thomas Meunier va pouvoir s’engager où il veut. Et même si Paris dégaine une offre en fin de saison, le Belge aura tout intérêt à signer libre dans un club et prendre une superbe prime à la signature. Paris a trop tardé et on voit mal comment Meunier pourrait accepter de rester.