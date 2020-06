Si Thiago Silva s’en va, c’est parce qu’il a refusé de voir son salaire baisser radicalement. Le PSG le laisse donc filer.

A 35 ans, Thiago Silva a encore quelques belles années devant lui. Malgré son âge, le Brésilien est en pleine possession de ses moyens et ses performances récentes avec Paris le prouve : il fait encore partie des meilleurs. Mais le PSG ne lui proposera pas de continuer l’aventure.

Trop gourmand…

Si Leonardo a envisagé de lui offrir une prolongation, Thiago Silva et ses représentants n’ont pas accepté les conditions proposées. A savoir un salaire largement revu à la baisse. Le Brésilien fait partie des plus hauts salaires du vestiaire et pour rester, il aurait dû diviser par deux ses revenus. Hors de question pour O Monstro, certain de pouvoir trouver un bon contrat cet été. Un divorce crève pour les supporters parisiens, qui voient partir leur capitaine par la petite porte…