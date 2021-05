Dans la perspective d’un départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG songe à trois joueurs. Trois cracks, dans leur genre.

Kylian Mbappé n’a pas encore tranché. En attendant son verdict, le PSG s’organise et se prépare à toutes les éventualités. S’il choisit de quitter le club, Paris aura trois options à porter de mains. La première, c’est l’attaquant de Tottenham, premier choix de Pochettino : Harry Kane.

Sancho ou Haaland ?

Le roi Harry Kane pourrait avoir des conditions financières exceptionnelles à Paris et donner un nouvel élan à sa carrière. Si le dossier est trop compliqué, Paris ira faire ses courses au Borussia Dortmund. Deux joyaux y séjournent : Jadon Sancho et Erling Haaland. Le premier est prêt à partir, le second presqu’autant. Géré par Raiola, Haaland pourrait être une proie de premier choix pour un PSG qui aura du mal à compenser la perte d’un Mbappé…