Acheté une bouchée de pain pour le PSG, Pablo Sarabia est l’une des bonnes pioches du dernier mercato estival. L’Espagnol vaut bien plus que les 18 millions payés par Paris.

Sa clause libératoire de 18 millions d’euros était une super affaire du mercato estival 2019. Et c’est le PSG qui a réussi à en profiter. Un transfert très malin pour Paris qui a vu débarquer un Pablo Sarabia gorgé d’ambition malgré la présence de stars dans l’effectif comme Mbappé, Neymar ou Di Maria.

Sa valeur grimpe encore

Valeur sûre du football espagnol lorsqu’il évoluait du côté du FC Séville, Pablo Sarabia (27 ans) a réussi sa première saison au PSG. Avec 10 buts à son compteur, il est l’Espagnol qui a le plus marqué en dehors de la Liga et ses buts souvent importants lui permettent d’avoir un rôle précieux dans l’effectif de Thomas Tuchel. Estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, il vaut clairement 15 à 20 millions d’euros de plus. Et sa présence à l’Euro 2021, avec l’Espagne, pourrait lui donner encore plus de valeur.