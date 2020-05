Après avoir prolongé avec le PSG, Marquinhos va devenir le nouveau leader d’une équipe dont il prend le commandement total.

Taulier de la défense, Marquinhos a verrouillé son avenir avec le PSG en début d’année. L’occasion pour Paris d’écarter toutes possibilités de départ, le Brésilien étant très régulièrement sollicité à l’étranger. Une décision forte pour lui permettre de prendre une nouvelle ampleur au sein du club.

Le successeur de Thiago Silva

S’il existe encore quelques doutes autour de l’avenir de Thiago Silva, le PSG a déjà verrouillé sa succession. Marquinhos reprend le flambeau et devient le nouvel homme fort du vestiaire. Bosseur, exemplaire et rigoureux, le Brésilien incarne les nouvelles valeurs du projet. Celles dans lequel il n’y a pas uniquement des stars mais surtout des soldes prêts à tout pour gagner. Et avec ce nouveau contrat en or, Marquinhos est le grand gagnant de la saison à venir.