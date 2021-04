En utilisant systématiquement Mbappé, Pochettino lui témoigne une confiance XXL. Un signe fort pour tenter de le convaincre de rester.

Encore présent sur toutes les compétitions, le PSG mène une nouvelle fois un train d’enfer dans cette saison 2020-2021. Et malgré un effectif assez dense, avec des solutions offensives de qualité (Kean, Icardi, Sarabia, Di Maria, Draxler), Mauricio Pochettino utilise systématiquement Kylian Mbappé. Plus de 40 matchs, toutes compétitions confondues, pour le Français, sur tous les fronts.

Un lien déjà très fort

Mauricio Pochettino a rapidement tissé un lien très fort avec Kylian Mbappé. L’entraîneur argentin a su, dès le départ, qu’il n’aurait pas beaucoup de temps pour le convaincre de rester encore un peu au PSG. Quelques mois, avant d’arriver au mercato estival. L’Argentin s’appuie donc sur son buteur maison et lui témoigne toute sa confiance, comme pour lui envoyer un message fort pour leur avenir en commun. Pochettino fait le boulot et s’appuie sur Mbappé pour en faire un vrai pilier de son équipe, au même titre que Neymar. Reste à savoir si le Français sera sensible à cette confiance, comme à sa méthode.