En renforçant ses liens avec Mino Raiola, le PSG se place idéalement pour plusieurs autres dossiers. Ceux de Pogba et Haaland en tête.

Dans les arcanes du football, et notamment du mercato, la stratégie est essentielle. Et Leonardo l’a parfaitement compris… En tissant une vraie relation avec Mino Raiola, l’agent d’Ibrahimovic, Pogba ou encore Haaland, il sait qu’il peut se positionner sur des dossiers de très grandes envergures.

Paris se place, Leonardo renforce

Avec Verratti, Bakker, Areola ou encore Kean, le PSG est parfaitement lié à Mino Raiola, qui gère tous ces joueurs. Et avec l’arrivée de Donnarumma, c’est encore plus le cas ! Une partie de l’effectif estampillée Raiola va permettre au PSG d’avoir accès à des dossiers comme Erling Haalang ou Paul Pogba. Stratégiquement, Paris est placé. Et Leonardo sait parfaitement que Raiola est sensible à tout cela…