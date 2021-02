Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait ouvrir le chantier de sa défense et organiser un recrutement sur plusieurs postes.

Dans le collectif dont il a hérité cet hiver, Mauricio Pochettino semble avoir de nombreux motifs de satisfaction. Offensivement, il dispose d’une armada impressionnante et souhaite bien évidemment conserver tout le monde (Mbappé, Neymar, Di Maria, Kean, Icardi). En revanche, derrière, Pochettino souhaiterait du changement.

Plusieurs recrues à prévoir

Si le duo Marquinhos – Kimpembe est intouchable, sur le banc, Pochettino n’a pas les armes pour pouvoir être pleinement compétitif. Diallo et Kehrer n’offrent pas assez de garanties satisfaisantes. Sur les côtés, Bakker, Dagba et même Kurzawa non plus ne sont pas irréprochables. Le PSG pourrait donc recruter un profil pour jouer dans l’axe et un latéral droit, pour doubler le poste de Florenzi, dont le transfert définitif est espéré.