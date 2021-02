En attaque, le PSG se prépare à tout si Mbappé décide de partir. Si Pochettino rêve de faire venir Kane, Leonardo continue de suivre un autre dossier.

Suspendu aux lèvres de Kylian Mbappé, le PSG anticipe toutes les éventualités. Comme celle d’un départ, cet été, à un an de la fin de son contrat. C’est une possibilité que Doha n’exclut plus. Et si Mbappé s’en va, le PSG veut du très lourd.

Dybala toujours surveillé

Mauricio Pochettino a un nom en tête, un seul : Harry Kane. L’Argentin est persuadé que Kane peut tout casser à Paris. Mais Leonardo, lui, continue de rêver d’un autre profil : Paulo Dybala. Depuis que le Brésilien est revenu à Paris, il essaye de le faire venir. Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2022, Dybala n’a pas prolongé. Son départ cet été est une réelle option.