Entre Icardi et Kean, le match est lancé. Et Pochettino va devoir jouer les arbitres pour le PSG.

Le PSG ne pourra pas poursuivre avec ses deux buteurs la saison prochaine. Prêté pour une saison, Moise Kean va repartir à Everton. Sauf si Paris souhaite le transférer définitivement. Mais cet effort financier nécessite un départ important, à commencer par celui de Mauro Icardi…

Avantage Kean ?

Le match est donc lancé entre Moise Kean et Mauro Icardi. Le PSG ne pourra en garder qu’un et c’est Mauricio Pochettino qui devra trancher. A priori, Kean part avec un avantage. Plus jeune, plus travailleur et plus polyvalent qu’Icardi, l’Italien aurait bluffé son nouvel entraîneur. Et même si Pochettino et Icardi sont compatriotes, ça ne serait pas un avantage pour l’ancien de l’Inter Milan, dont la compagne et agent rêve de le transférer à la Juventus. Si tout le monde peut s’y retrouver cet été…