Il ne fait plus l’ombre d’un doute que Neymar va rester au PSG cet été. Et peut-être même pour de nombreuses années…

Un an après avoir voulu quitter Paris, Neymar a visiblement changé d’avis et d’opinion sur le projet parisien. Le Brésilien se sent bien dans la capitale et ses envies d’ailleurs s’estompent avec le temps. Et il est clairement certain qu’il ne partira pas cet été.

Prolongation en vue !

Grassement payé à Paris, Neymar pourrait même faire le choix de rester durablement au PSG. Ses chances de gagner la Ligue des Champions, et pourquoi pas le Ballon d’Or, restent importantes. Leonardo s’occupe de sa prolongation de contrat, qui sent bon. Les supporters peuvent souffler : Ney est là et il va rester !