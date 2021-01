Si le PSG dispose de pistes prestigieuses pour les mois à venir, Paris pourrait se montrer plus que discret dans ce contexte Covid.

On prête au PSG des ambitions démesurées pour l’été prochain. Après l’arrivée de Pochettino sur le banc, Paris chasserait du lourd : Leo Messi, Sergio Aguëro ou encore Dele Alli. Malheureusement pour les supporters parisiens, il est fort possible qu’aucun de ces joueurs ne portent les couleurs rouge et bleu la saison prochaine.

Des prolongations, pas de recrue

La priorité du PSG s’appelle « prolongation de contrat ». Elle concerne Neymar et Mbappé, dont les baux courent jusqu’en juin 2022. Leonardo a priorisé ces deux signatures et n’envisage, pour le moment, rien d’autre. Si Paris y parvient, il est peu probable que le club soit en capacité de pouvoir faire un gros coup. Crise du Covid et règlementation du fairplay financier oblige, Paris ne prendra pas de risque.