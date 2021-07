Positionné sur Paul Pogba, le PSG va tenter un coup. Manchester United est à l’écoute, Paris a ses chances.

Après Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi et Sergio Ramos, le PSG cible un milieu de terrain créatif. En tête de liste depuis plusieurs mois, Paul Pogba serait la priorité de Leonardo à présent. Et Paris a ses chances.

Manchester à l’écoute…

Géré par Mino Raiola, Paul Pogba serait séduit par la perspective d’une arrivée à Paris. Originaire de la région parisienne, le Français pourrait revenir à ses origines et en profiter pour signer le plus gros contrat de sa carrière. A l’écoute, Manchester United vient de signer Jadon Sancho et veut encore du lourd. La vente de Pogba pourrait donner de l’air à MU. Paris le sait et veut attaquer. Maintenant que l’Euro est terminé, Leonardo peut se mettre en action.