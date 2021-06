Sur le départ, Leo Messi va finalement rester au Barça. Non sans avoir utilisé les intérêts du PSG pour renégocier son salaire…

On le disait prêt à partir, comme jamais. Et chaque à fois qu’il semble prêt à claquer la porte du Barça, Leo Messi fait demi-tour. Une stratégie bien huilée de son clan pour mieux négocier à la hausse ses émoluments. Et comme à chaque, le PSG est utilisé…

Tout ça, pour ça…

Pendant plusieurs mois, le PSG a imaginé une vie avec Leo Messi. Financièrement, l’opération était périlleuse. Mais les Qataris ont commencé à bâtir un plan spécialement pour l’Argentin. Au final, comme à chaque fois, Paris s’est fait berner par le sextuple Ballon d’Or, qui ne portera jamais d’autres couleurs que celles de la Catalogne. Avait-il vraiment besoin de faire miroiter une arrivée à Paris pour obtenir un nouveau salaire en or ?