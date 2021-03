Après avoir patienté une grosse année, le PSG passe à l’offensive pour Mbappé. Un dossier parfaitement mené par Leonardo, sans fausse note.

Paris fait preuve d’une très grande patience à l’égard de Kylian Mbappé. Depuis plus d’un an, le PSG souhaite ouvrir des discussions pour prolonger son contrat mais ne parvient pas à y parvenir. Concentré sur le terrain, Mbappé ne souhaite pas parler d’avenir.

Paris change de ton

Après avoir ménagé sa star, Paris change de braquet. Plus ferme, Leonardo réclame une réponse à Kylian Mbappé et ses représentants. Un dosage important entre l’écoute et l’attente, vraiment pas évident. Mais cette fois, le PSG veut savoir et réclame une réponse de sa star. Pour l’heure, c’est un sans-faute. Et la stratégie parisienne semble fonctionner puisque Mbappé pourrait accepter de poursuivre encore plusieurs saisons.