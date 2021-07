Pour Alphonse Aréola, le PSG sait qu’il reste du temps. Et un club anglais se tient prêt à un panic buy.

Le PSG a plusieurs gardiens de but à vendre. Alphonse Aréola et Sergio Rico sont priés d’aller voir ailleurs. Et pour le Français, plusieurs clubs anglais sont sur le coup. A commencer par West Ham.

West Ham joue la montre

Mais les Hammers ne sont pas pressés. Ils savent que Paris doit vendre donc ils prennent leur temps. La presse anglais indique que West Ham pourrait frapper en toute fin de mercato. Le panic buy est l’occasion de faire quelques bonnes affaires. Le PSG doit le vendre, même à petit prix.