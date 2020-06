Malgré de belles prestations ces derniers mois, Leandro Paredes pourrait être sacrifié cet été et permettre à Paris de récupérer de l’argent.

Si son adaptation a pris du temps, Leandro Paredes a réussi à convaincre sous les couleurs du PSG. Mieux utilisé par Thomas Tuchel, l’Argentin a trouvé sa place et son rythme dans une équipe dans laquelle il prend de plus en plus de place. Pour autant, le PSG pourrait prendre une décision radicale le concernant.

Paredes plaît en Europe

Surveillé par plusieurs écuries étrangères, Leandro Paredes n’est pas à l’abri d’un départ. Notamment pour un PSG qui va avoir besoin de vendre cet été et ainsi financer sa campagne de recrutement. Leonardo aimerait mieux vendre Draxler ou Herrera mais il n’y a pas foule. Au contraire de Paredes, plus bankable et courtisé.