Libre de tout contrat, Zinedine Zidane est la priorité du PSG si jamais Mauricio Pochettino commet un faux-pas.

Avec Zinedine Zidane sur le marché des coachs, c’est une opportunité en or que les clubs peuvent saisir. Mais en Europe, ils sont plus que rares à pouvoir lui offrir une place à court terme. Juventus, Bayern Munich ou encore Inter Milan : Tous viennent de changer d’entraîneur.

Paris se tient prêt

Mais du côté du PSG, on rêve de voir Zidane s’asseoir sur le banc. Les Qataris entretiennent une relation particulière avec le Français, ambassadeur du Mondial 2022. Et avec un Mauricio Pochettino dans le flou, qui a essayé de quitter Paris pour aller à Tottenham, tout est possible. Si Paris appuie sur le bouton pour sortir Pochettino du projet, la piste Zidane sera de toute évidence prioritaire.