Après avoir patienté pendant plus d’un an, le PSG réclame une réponse à Kylian Mbappé pour son avenir. L’ultimatum est lancé.

Leonardo veut savoir. Le patron du recrutement parisien exige une réponse de Kylian Mbappé. Paris lui a transmis une offre pour prolonger son contrat et sous la pression de Doha, le Brésilien lui a demandé de se positionner : souhaite-t-il rester ou partir ?

Paris s’impatiente

Si le PSG se montre pressant, c’est parce que les dirigeants estiment avoir assez attendu. Voilà plus d’un an qu’ils prennent des pincettes pour ne pas brusquer le champion du monde et que celui-ci répond qu’il est « concentré sur le terrain ». Paris veut savoir. S’il part, Leonardo doit pouvoir organiser sa succession. Et ça ne pourra pas se faire à la fin de l’été…