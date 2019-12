Pour obtenir le salaire qu’il espère, Marquinhos semble faire jouer la concurrence auprès du PSG…

On pensait que le dossier Marquinhos était déjà réglé en interne et que le Brésilien n’avait plus qu’à signer sa prolongation de contrat. Visiblement, ça prend plus de temps que prévu. Alors le clan Marquinhos s’active pour obtenir gain de cause.

Manchester City sur lui ?

En laissant fuiter l’intérêt de plusieurs clubs étrangers, le clan Marquinhos met clairement la pression sur le PSG. On parle de Manchester United, qui le suit depuis longtemps, mais surtout Manchester City, capable d’offrir un pont d’or pour le faire venir. Des grosses cylindrées qui vont clairement inciter les dirigeants parisiens à revoir leur copie et à agir vite. Malin.